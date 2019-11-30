شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب الصادم...الحوثيون يعلنون هدر دم صلاح الاخفش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لهذا السبب الصادم...الحوثيون يعلنون هدر دم صلاح الاخفش

كشفت مصادر مطلعة، في العاصمة صنعاء، عن وجود تحركات في وزارة الثقافة والسياحة في حكومة الميليشيات، لتوجيه اتهامات بالخيانة للفنان الشاب صلاح الأخفش، على خلفية زيارة فنية لدول خليجية.

وأوضحت المصادر أن مطالبات من قبل قيادات حوثية في العاصمة صنعاء، وجهت إلى الوزارة بتقديم عرائض اتهام للنيابة لمحافظة الفنان صلاح الأخفش بتهمة الخيانة، بعد قيامه برحلة فنية في عدد من دول الخليج.

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وبحسب المصادر، طالبت تلك العرائض بإهدار دم الفنان في حال رجوعه إلى صنعاء، التي يحظى فيها وجميع مناطق اليمن بشعبية كبيرة، بعد اشتهاره بأغنيته “يا ليالي يا ليالي”، التي غناها عدد من الفنانين العرب.

وكان الفنان صلاح الأخفش زار الإمارات مؤخراً وظهر في فيديو مع الفنانة الإماراتية فاطمة زهرة العين وشارك أيضاً في حفل افتتاح بطولة ”خليجي 24“ المقامة في قطر.