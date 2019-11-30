شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الملك سلمان يصعق جميع السعوديين ويصدر أمراً ملكياً صادم .. و حالة غضب عارمة تعم مدن المملكة .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرًا ملكيًا صادمًا لأصحاب الأراضي المنفكة عن ملكية خاصة ثابتة بصك ملكية.

الأمر الملكي الذي نشرته، جريدة "أم القرى" الرسمية، مساء الأربعاء، من شأنه أن يكبد المالك خسارة كبيرة إذ تؤول ملكية تلك الأراضي إلى الدولة.

جديد الخليج 365:

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ووجه الملك سلمان باعتبار جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية ملكًا للدولة، كما تضمن الأمر الملكي توجيهات متعلقة بهذا الشأن للجنة أراضي الدولة ووزارات العدل والداخلية والإسكان والشؤون البلدية والقروية

ونص الأمر الملكي على أن: "تُعد ملكًا للدولة جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية، ولا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادًا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية بما في ذلك الطلبات التي لم يصدر بها صك قبل صدور أمرنا هذا".

وأشار الأمر الملكي إلى أن لجنة أراضي الدولة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة تقوم بإعداد القواعد والضوابط اللازمة لما يأتي:

- تمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ أمرنا هذا، واقتراح آلية ومدة لنظر طلبات من لم يتقدم قبل ذلك، على ألا يتعارض ذلك مع المخططات التنظيمية.

- تحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها على أن تشمل حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم الحدود، والمحميات الوطنية، وقمم الجبال ومجاري الأودية، والمواقع الأثرية.

- تحديد الجهات المعنية بتطبيق القواعد والضوابط وآليات التوثيق.

الأمر الملكي أكد على أن وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية مسؤولة عن مراجعة مشروع نظام تملك العقار ومنحه بما يتفق مع ما ورد في الأمر الملكي، بما في ذلك اقتراح عقوبات رادعة للمعتدين على أراضي الدولة ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخه

ووفقًا لتوجيهات، الملك سلمان، تقوم وزارة الإسكان بمراجعة تنظيم الدعم السكني واللوائح والقرارات المتصلة به، كما تقوم وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالعمل على إعداد برنامج مشترك لتطوير آليات مراقبة التعديات على عقارات الدولة، بما يمكنها من أداء مهامها على الوجه المنوط بها، وعدم التهاون مع المعتدين والتعامل معهم بحزم.

وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بمراجعة نظام المرافعات الشرعية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح التنظيمية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخه.