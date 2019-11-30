شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن العالم يضعون ايديهم على قلوبهم ... تحذير طارئ للإمارات من ابشع كارثة في التاريخ .. ما الذي سيحدث .. تفاصيل مرعبة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية،يوم الأحد، تحذيرًا مهمًّا للمواطنين، من تلقيهم رسائل وهمية مجهولة المصدر على هواتفهم.

وقالت هيئة تنظيم الاتصالات على حسابها في موقع "تويتر": "انتبه من الرسائل مجهولة المصدر".

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دعت الهيئة إلى تجاهل رسائل مجهولة المصدر، تصل إلى هواتف قاطني الدولة، وتتضمن وعودًا بمكافآت وجوائز وهمية بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي.

وحذرت الهيئة من الضغط على أي من الروابط التي تتضمنها هذه الرسائل، مضيفة: "لا تقم بالضغط علي الروابط التي تغريك بالمكافآت الوهمية وقم بتجاهلها".