شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن أمير قطر يفاجئ الجميع ويصدر قبل قليل قرار صادم بشأن الإمارات .. و"بن زايد" يجن جنونه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف حساب أمني إماراتي معارض، أن أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، اتخذ قرارًا جريئًا بشأن الإمارات، خلال بطولة "خليجي24"، إلا أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد أراد عرقلته.

وقال حساب "بدون ظل" الذي يعرف نفسه أنه ضابط في جهاز الأمن الإماراتي:" إن الشيخ محمد بن زايد يعلم أن أمير قطر سيحضر مباراة منتخبنا وسيقف للسلام الوطني وسيصفق مع الجماهير".

جديد الخليج 365:

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وأضاف الحساب الأمني: "هذا الأمر سيسبب للشيخ محمد بن زايد الحرج الكبير، لذلك يريد إفشال البطولة (خليجي 24)، عن طريق إعلاميي المال".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين، أعلنت سابقًا مقاطعة بطولة كأس خليجي 24 بسبب إقامتها في قطر، إلا أنها تراجعت وقررت المشاركة، في تحول مفاجئ على وقع أنباء المصالحة الخليجية.

وكانت صحيفة "إيلاف" السعودية المقرَّبة من دوائر صنع القرار في المملكة، أكدت أن "السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، تتجه إلى إرساء توجه على إعلامها بعدم التعرض لدولة قطر في البرامج السياسية والرياضية".

يذكر أن مصدرًا حكوميًّا في العاصمة الأمريكية واشنطن، كشف أن المصالحة الخليجية - الخليجية، "بلغت مرحلة متقدمة"، وسط جهود تقودها الولايات المتحدة بأوامر مباشرة من الرئيس دونالد ترامب.