شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد.. بعد 7أيام من الزفاف عروس تطلب الطلاق من زوجها وعند وصولها المحكمة كانت الصدمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تقدمت زوجة مصرية بدعوى خلع في إحدى محاكم الأسرة بالقاهرة ، ضد زوجها ، بعد سبعة أيام فقط، بسبب طلبات زوجها الغريبة والمبالغ فيها.
قالت الزوجة في تصريحات لصحف محلية ، دبت الخلافات بينى وبين زوجى فى اليوم الثانى للزواج، بسبب رفضى عزومة أسرته، أكدت له أننى عروسة ومن حقى أن أفرح وأعيش مثل أقراني، فتركنى زوجى اليوم الثالث؛ ليمر فى هدوء وفى اليوم الرابع حدثت بيننا مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بالاعتداء عليّ بالضرب والإهانة.
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وتابعت الزوجة ، تحملت طريقته وأصررت على رفضى لطلبه الغريب، وفى المقابل كان يعتدى عليّ بالضرب، فتركت له المنزل بعد سبعة أيام فقط من الزواج وأعلنت تمردى على سلوكه.
وأضافت ، مكثت لدى أسرتى سبعة أشهر لم يفكر زوجى خلالها بإصلاح الأمور بيننا، فتدخلت أطراف من عائلتي للإصلاح بيننا، لكنه لم يهتم بالأمر، بعد فترة اكتشفت أنه على علاقة بإحدى الفتيات، فقررت الانفصال عنه، لكنه رفض وأصر على تعليقى بهذا الشكل المهين.
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