شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن: القوات السعودية تعلن القبض على عيدروس الزبيدي في مطار عدن بعد تمرده على اتفاق الرياض..وصحفي جنوبي يكشف ماحدث (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نقل الصحفي الجنوبي، صالح منصر علي، عن مصادره أنباء ترجح اعتقال رئيس المجلس الانتقالي ، عيدروس الزبيدي، في مطار عدن من قبل القوات السعودية.

وقال الصحفي بن علي، في تغريدة على حسابه في تويتر: "#مصادر تتحدث عن احتجاز رئيس المجلس الانتقالي #عيدروس_الزبيدي من قبل القوات السعودية بعدن".

جديد الخليج 365:

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إلى ذلك، أحبطت القوات السعودية مراسيم الاستقبال التي كان أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي قد أعدوها لاستقبال رئيس المجلس الذي وصل إلى مطار عدن مساء أمس الخميس.

وبحسب مصادر في مطار عدن، فإن القوات السعودية وجهت بإطفاء الكهرباء من مبنى وبرج المطار، لحظة وصول رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، وإغراق المطار بالظلام، ما تسبب في إرباك المشهد، وفشل الاستقبال الرسمي الذي كان أنصار الانتقالي قد أعدوه له.

مصدر موالٍ للانتقالي، أوضح لـ “وكالة عدن الإخبارية” أنه كان قد تم تنظيم استقبال رسمي على أرفع المستويات، وظلت التحضيرات والاستعدادات جارية منذ الصباح، لاستقبال الزبيدي استقبال غير مسبوق، إلا أن انقطاع التيار الكهربائي صنع حالة من الإرباك، وأفشل كل الجهود والتحضيرات.

مراقبون اعتبروا ما حدث من إفشال للاستقبال الرسمي للزبيدي، رسالة من القوات السعودية، مفادها أنه لم يعد من حق الزبيدي أن يحظى بهذا الاستقبال، بعد موافقته على عودة حكومة هادي إلى العاصمة المؤقتة عدن، كونه لا يحظى بأي صفة رسمية حتى الآن.

وأضاف المراقبون أن انطفاء الكهرباء في مطار عدن الدولي، لحظة وصول الزبيدي، علاوة على تسببه في إفشال الاستقبال الرسمي الذي كان قد نظمه أنصار الانتقالي، تسبب أيضا في إحراج الزبيدي، ونسف جهود المنظمين للاستقبال، وحرم المجلس من مادة إعلامية كان سيظل يتغنى بها لأيام، في ظل الجفاف الذي يعانيه إعلامه.

#مصادر تتحدث عن احتجاز رئيس المجلس الانتقالي #عيدروس_الزبيدي من قبل القوات السعودية بعدن ... — صالح منصر بن علي (@saleh_binali) November 29, 2019

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صالح منصر بن علي@saleh_binali

#مصادر تتحدث عن احتجاز رئيس المجلس الانتقالي #عيدروس_الزبيدي من قبل القوات السعودية بعدن ...

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#مصادر تتحدث عن احتجاز رئيس المجلس الانتقالي #عيدروس_الزبيدي من قبل القوات السعودية بعدن ... — صالح منصر بن علي (@saleh_binali) November 29, 2019

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