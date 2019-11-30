البحسني: نجاحات حضرموت في مكافحة الإرهاب مشرفة ينبغي العمل عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019 الخليج 365 - خاص أكد محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، وجود تنسيق بين واشنطن والتحالف العربي لمكافحة الإرهاب باليمن وتحقيق حضرموت نجاحات مشرفة ينبغي البناء عليها كتجربة فريدة في اليمن.

ووصف محافظ حضرموت لقاء الرياض وأبوظبي بالتاريخي المهم لاعادة الامور إلى نصابها باليمن، ولتعزيز التعاون وتطوير العمل بحضرموت. Advertisements وزف محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني، خلال لقائه مع “الغد المشرق“ بشرى سارة لأبناء حضرموت بدخول شركات طيران حضرمية خاصة في مجال النقل الجوي باليمن. وأكد محافظ حضرموت أن مطار الريان الدولي سيستقبل رحلات دولية خلال المرحلة المقبلة. وقال البحسني :"عندما بدانا بتأهيل مطار الريان وافتتاحه بشكل حديث وجديد طالبنا بان تكون هناك شركات وطنية للعمل في هذا المجال.

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