شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عقب انتشار الفيلم الإباحي لها مع المخرج خالد يوسف .. حقيقة انتحار الممثلة منى فاروق بسبب مرورها بأزمة نفسية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نفت الفنانة الشابة منى فاروق شائعة انتحارها، التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشرت "منى"، عبر خاصية "أستوري" على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة، تتضمن محادثة مع حساب مجهول يسألها "في شائعات إنك انتحرتي"، لترد عليه ضاحكة: "ارحمونا إشاعات.. عايزين نشتغل أبوس إيديكم"، مرفقة صورة لها خلال تلقيها "وردة حمراء" مغلفة داخل عبوة زجاجية شفافة، من إنتاج إحدى الشركات الشهيرة.

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وجاء رد الفنانة الشابة، عقب تداول منشور على "سوشيال ميديا"، يتضمن: "البقاء لله، أنباء عن انتحار الممثلة منى فاروق، بسبب مرورها بأزمة نفسية، نسألكم الدعاء ربنا يرحمها ويغفر لها.. حقيقي الناس هى اللي قتلتها بكلامها".

يشار إلى أنه في مطلع الشهر الجاري، شاركت الفنانة منى فاروق، متابعيها، عبر "إنستجرام"، بمجموعة صور خلال إجرائها بعض التحاليل والفحوصات الطبية.

ومن ثم خرجت "منى" بمقطع فيديو مباشر، تحدثت من خلاله عن الشائعات التي لاحقتها عن إقدامها على الانتحار: "ارحمونا إشاعات أبوس إيديكم.. انتحار إيه.. الموضوع كله بسبب تغيير الفصول.. وجالي تعب في زوري ووداني وكمان عندي مشكلة في الجيوب الأنفية فبنزف".

وتابعت "منى" في مقطع الفيديو: "كنت بعمل تحاليل.. والتعب عادي بيجلنا كلنا"، وأكدت الفنانة أنها لا تمتلك أي حسابات على "السوشيال ميديا" سوى الحساب الموثق على "إنستجرام": "أقسم بالله ورحمة أبويا.. أنا معنديش فيس بوك ولا تويتر، معنديش غير أكاونت واحد على الانستجرام المتوثقة.. كفاية إشاعات".