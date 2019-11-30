شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد.. فتاة سعودية تضع مولود دون زواج .. وبيان رسمي يفجر مفاجأة بشأنها (حادثة هزت المملكة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي -

جديد الخليج 365:

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لة من الصدمة انتابت كل من عرف بالقضية التي أثارت الجدل في السعودية، بعد ولادة فتاة طفل دون زواج شرعي، في حين رفض والده الاعتراف به، وهو ما دفع جهات رسمية سعودية إلى إصدار بيان يوضح فيه حقيقة ما حدث.

وأصدرت هيئة حقوق الإنسان السعودية، بيانًا توضح فيه أن الأب رفض الاعتراف بابنه بعد معاشرة الفتاة دون زواج شرعي ولكنه ارتبط بها عن طريق «زواج المسيار»، رافضًا توثيق الزواج بها ونسب الابن له.

وحسب وسائل إعلام سعودية، فقد شددت الهيئة على استمرارها في متابعة هذه القضية وسواها لضمان سرعة البت فيها من قبل الجهات القضائية المعنية بنظر قضايا إثبات النسب لضمان معالجة وضع الطفل، ومراعاة مصالحه الفضلى وملاحقة ومحاسبة المتسبب في ذلك وفقاً لأنظمة المملكة.

وأوضحت أن رفض اعتراف والد أي طفل به يعد من أقسى صور الإيذاء المجرّمة بموجب نظام حماية الطفل، مشيرة إلى أن ذلك يحرمه من الاعتراف بوجوده ومعرفة والديه ويحرمه من الحصول على ما يثبت هويته، إضافة إلى تأثير ذلك على حقوقه الأخرى وحرمانه من العيش ضمن بيئة أسرية مستقرة تكفل نشأته على الوجه الأمثل.