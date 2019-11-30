قائد محور تعز يرفع ببرقية تهنئة للرئيس هادي بمناسبة ذكرى 30 نوفمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

تعز - الخليج 365

رفع قائد محور تعز، اللواء الركن خالد فاضل، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي بمناسمة الذكرى الثانية والخمسين لعيد الجلاء الثلاثين من نوفمبر.



وفيما يلي ينشر "الخليج 365" نص البرقية:

بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة المشير الركن/ عبدربه منصور هادي , رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن ,

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تحية الله والوطن, وبعد :

بسرور بالغ وفرح عارم يسعدني جداً أن أتقدم إلى فخامتكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لعيد الجلاء الثلاثين من نوفمبر 1967م وخروج آخر جندي بريطاني من جنوب الوطن , وإنها لذكرى عظيمة تجعلنا نستلهم العظمة والقوة التي تحلى بها اليمني منذ القدم وأثبت عدم تهاونه مع من يمس كرامة أرضه وعرضه بشكيمة وشجاعة وإخلاص منقطع النظير قهر بتلك المناقب جبروت المحتل وأجبره على الرحيل رغم قوته وغطرته التي كان ينظر لليمني مجرد فرد أشعث معوز يطارد قوت يومه إلا إنه تفاجأ بنيران الثورة تشتعل في أصابعه ولم يطفئها إلا الرحيل وترك البلاد لأهلها .

فخامة الأخ الرئيس :

ليس ضعفاً مستديماً ما تمر به البلاد من فقدان للتوازن السياسي والعسكري وإنما اختلاط الأوراق وتضارب في المصالح وتحديات مصطنعة يغذيها حقد الأقارب وعملاء الداخل , ولكن سيأتي اليوم الذي يطرد فيه الحوثي ومليشياته وتستعاد صورة الوطن الدستورية ونظامه الجمهوري وستتلاشى كل هذه التحديات المحاطة على عاتقكم والتي تثبتون يوماً تلو آخر براعتكم في امتصاصها وفكفكة تعقيداتها والمضي قدماً في حمل دفة الوطن إلى بر الأمان وهذه هي الحقيقة التي يدركها الجميع ويقدر مجملها غالبية الشعب , فلكم منا كل الشكر والتقدير ونتمنى لفخامتكم دوام الصحة والسعادة , وكل عام وأنتم بخير .

أخوكم /

اللواء الركن / خالد فاضل

قائد محور تعز