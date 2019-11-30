صعدة.. الجيش يقصف مواقع وتجمعات للمليشيا في منبه وباقم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ صعدة قصفت قوات الجيش، اليوم السبت، مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وذكرت مصادر محلية أن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. وأضافت المصادر أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسع حتى لحظة كتابة الخبر. Advertisements كما قصفت قوات الجيش تجمعات للمليشيا في مديرية باقم، شمالي المحافظة. ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف. وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ انطلاق العمليات العسكرية في اليمن عام 2015.

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