مسيرة جماهيرية في تعز لإحياء ذكرى نوفمبر المجيد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019 تعز - الخليج 365 من المقرر أن تشهد تعز، اليوم السبت، مسيرة جماهيرية لإحياء ذكرى نوفمبر المجيد.

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