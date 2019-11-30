شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تُعلن عن موقفها بشأن حادثة الطعن في لندن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019 أبوظبي - الخليج 365 عبرت الإمارات العربية المتحدة عن موقفها بحادثة الطعن في العاصمة البريطانية.

Advertisements ووفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام" - تابعها "الخليج 365" - أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي واستنكرت بشدة عملية الطعن التي استهدفت مدنيين عزل بالعاصمة البريطانية لندن. وأكدت الوزارة في بيان أصدرته اليوم تضامن دولة الإمارات مع المملكة المتحدة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، مؤكدة رفضها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

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