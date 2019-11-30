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صرف مساعدات غذائية من برنامج الغذاء العالمي لمديرية الحزم بالجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

صرف مساعدات غذائية من برنامج الغذاء العالمي لمديرية الحزم بالجوف

متابعات_الخليج 365

دشن يحي عليان وكيل المحافظة لشئون الحزم صرف المساعدات الغذائية المقدمة من البرنامج العالمي للغذاء دورة نوفمبر لمديرية الحزم.

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وأشاد عليان بالجهود التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للتنمية والاستجابة السريعة وذلك في تنفيذ مشاريع تخدم النازحين والمتضررين  من خلال صرف سلال شهرية غذائية لعدد من الاسر المحتاجة.

 

 وطالب الوكيل عليان بزيادة عدد من الأسر في هذا البرنامج وذلك لكثرة الأسر التي هي بحاجة ماسة إلى  هذه المساعدات الغذائية لكون العدد المعتمد لمديرية الحزم لا يغطي حتى 25/ من تلك الأعداد التي لاتزال في تصاعد مستمر.

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