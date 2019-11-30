المشتركة تتصدى لهجوم حوثي على حيس جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 تصدت القوات المشتركة لهجوم عنيف لمليشيات الحوثي على مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية ان المليشيات شنت هجوما عنيفا على مواقع القوات المشتركة المتواجدة في أطراف المديرية من جهة مثلث العدين. Advertisements وأشارت المصادر أبطال القوات المشتركة خاضوا إشتباكات عنيفة مع عناصر المليشيا بمختلف انواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتمكنوا من التصدي للهجوم الحوثي. وأكدت المصادر أن القوات المشتركة كبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات. يذكر أن المليشيات شنت الهجوم بتزامن مع قصف عنيف على الأحياء السكنية ومنازل المواطنين بقذائف مدفعية الهاون عيار 120 بشكل مكثف.

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