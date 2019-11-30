شكرا لمتابعة خبر عن هل سبق ان حلمت في منامك بهذا الشيء المرعب وصحوت من نومك مذعورا..لا تقلق ولا تخاف فالامر ليس خطير ( وهذا هو التفسير للكابوس الذي ارعب الجميع ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ابن زايد أقنع ولى العهد السعودي بالانقلاب على شرعية الرئيس هادي والتحالف مع الحوثي.. ومغرد شهير يفجر مفاجاة مزلزلة ويكشف بالصور وتفاصيل خطيرة (شاهد) عبد الباري عطوان : يفجر مفاجاة من العيار الثقيل عن الاطاحة بالرئيس هادي وكل اركان شرعيته ووقف الحرب نهائيا وتقسيم اليمن الى دولتين الشمال والجنوب بعد توثيق الفضيحة بالفيديو الحوثيون يبررون اعتدائاتهم على سائق صنعاء ويوقفون مدير منطقة تقرير أمريكي : يكشف السبب الغير معلن الذي اضطر السعودية الى الاتجاه صوب انهاء الحرب في اليمن والتفاوض مع الحوثيين

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