شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شهيد وإصابات برصاص الاحتلال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - استشهد فتى فلسطيني، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة .

وأكدت وزارة الصحة في تصريح مقتضب استشهاد الفتى فهد محمد وليد الاسطل (16 عاما) برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في البطن شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

جديد الخليج 365:

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وبحسب الصحة، فقد أصيب خمسة مواطنين آخرين بجراح مختلفة، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق خان يونس.



ومساء الأربعاء الماضي، قررت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، إلغاء فعاليات مسيرة العودة شرق قطاع غزة اليوم، للجمعة الثالثة على التوالي.

وصباح اليوم الجمعة، استشهد فلسطينيان متأثرين بجراحهما، أحدهما في العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، والآخر بانفجار عرضي، أمس الخميس.



وأعلنت وزارة الصحة في غزة، استشهاد ثائر العبد عطا حامد 29 عاما متأثراً بجراحه التي اصيب بها أمس في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق صباح اليوم، أعلنت الصحة استشهاد رائد رفيق احمد السرساوي 30 عام متأثرا بجراحه التي اصيب بها في 13/11/2019 خلال التصعيد على قطاع غزة.