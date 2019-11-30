شكرا لبحثكم عن خبر ضبط أكثر من 35 ألف يمني اثناء محاولتهم التسلل للسعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الحملات الميدانية المشتركة التابعة لوزارة الداخلية السعودية، ضبط أكثر من 35 ألف يمني خلال عامين. وضبطت الحملات 75864 شخصاً خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بينهم 43% من الجنسية اليمنية، و54% من الجنسية الإثيوبية، و3% من جنسيات أخرى. وانطلقت الحملة بالسعودية قبل عامين؛ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

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