شكرا لبحثكم عن خبر أستاذ جامعي بصنعاء يقتل طفلته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت مصادر محلية و وسائل إعلام بالعاصمة صنعاء، اليوم الجمعة، أن أستاذ جامعي أقدم على قتل طفلته بعد تدهور حالته النفسية نتيجة انقطاع الرواتب لاكثر من ثلاث سنوات.

وأفادت المصادر، بإن استاذ جامعي في كلية الهندسة بجامعة صنعاء، قتل طفلته ولم تكتشف الجريمة إلا بعد ثلاثة أيام عندما زاره أقاربه للاطمئنان عليهم.

وأشارت المصادر الى أن المذكور كان قد طرد زوجته وأطفاله بعد أن دخل في حالة نفسية سيئة جراء تدهور حالته المادية بسبب انقطاع الرواتب وتبقت طفلة وحيدة معه، مؤكدة أنهما كانا شديدي التعلق ببعضهما.

ولفتت المصادر إلى أن الاستاذ الجامعي الذي يقطن في منطقة نقم، أبدى ندمه الشديد على جريمته الشنعاء عند إلقاء القبض عليه.

وتزايدت الجرائم في صنعاء ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بسبب رفض الحوثيين صرف رواتب الموظفين، ما انعكس على الحالة المعيشية للأهالي.

جدير بالذكر أن الحكومة اليمنية المعترف بها، بدأت منذ مارس الماضي بصرف نصف راتب كل شهرين لاساتذة الجامعات الواقعة بمناطق الحوثيين.