شكرا لبحثكم عن خبر محافظ حضرموت يبشر المواطنين بخبر سار قريبا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بشر محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني عن قرب انهاء الاجراءات لتدشين شركات طيران يمنية حضرمية براس مال وطني .

وقال في حديث تلفزيوني : "عندما بدانا بتأهيل مطار الريان وافتتاحه بشكل حديث وجديد طالبنا بان تكون هناك شركات وطنية للعمل في هذا المجال , فهو مجال حيوي ومهم والعمل فيه سيعطي ثمار كبيرة لذلك منذ فترة طويلة تجري الدارسات وقدمت نتائجها و تجري الان اللمسات الاخيرة للإعلان هذه الشركات ".

يذكر ان مجموعة من رجال الاعمال اليمنيين من حضرموت قرروا انشاء شركة طيران باسم الحضرمية ويجري حاليا الاعداد لها.