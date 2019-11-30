محافظ حضرموت يبشر المواطنين بخبر سار قريبا

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يزيد بن سلمان - شبوة - بشر محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني عن قرب انهاء الاجراءات لتدشين شركات طيران يمنية حضرمية براس مال وطني .
وقال في حديث تلفزيوني : "عندما بدانا بتأهيل مطار الريان وافتتاحه بشكل حديث وجديد طالبنا بان تكون هناك شركات وطنية للعمل في هذا المجال , فهو مجال حيوي ومهم والعمل فيه سيعطي ثمار كبيرة لذلك منذ فترة طويلة تجري الدارسات وقدمت نتائجها و تجري الان اللمسات الاخيرة للإعلان هذه الشركات ".
يذكر ان مجموعة من رجال الاعمال اليمنيين من حضرموت قرروا انشاء شركة طيران باسم الحضرمية ويجري حاليا الاعداد لها.
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