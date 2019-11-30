شكرا لبحثكم عن خبر المشاط يوجه تهديد جديد ويتحدث عن مفاوضات جادة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه الانقلابي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، اليوم الجمعة، تهديد جديد لدول المنطقة والعالم، متحدثا في ذات الوقت عن مفاوضات جادة.

وحذر المشاط في كلمة وجهها في ذكرى 30 نوفمبر من مخاطر لا تحتمل في حال استمرت الحرب على اليمن.

و زعم المشاط بأن" الاستمرار في الحرب والحصار سيفضيان بالمنطقة ككل إلى مخاطر كبيرة سيكون من الصعب احتمالها " .

وتابع: " قدرنا في اليمن والمنطقة أننا أمة واحدة ولا مجال للاستقرار ما لم يحتكم الجميع لشروط وأسس الاستقرار ".

واشاد بمبادرة التحالف لإطلاق أسراهم، مبديا الحرص على السلام.

ورحب المشاط " بأي مفاوضات جادة تفضي إلى إعلان الوقف والحرب والدمار ورفع الحصار وإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في أراضينا "، حد زعمه.

وادعى بان الالتفاف الشعبي ساهم في تعرية زيف الشرعية المزعومة.

و وصل امس بناء على مبادرة من دول التحالف العربي بقيادة السعودية 200 اسير من الحوثيين الى مطار صنعاء، في خطوة تعزز بناء الثقة تمهيدا لتحقيق سلام شامل في اليمن.

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