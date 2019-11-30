شكرا لبحثكم عن خبر القبض على مروجي مخدرات في عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - القت شرطة دار سعد بالعاصمة المؤقتة عدن، القبض على مروجي مخدرات متلبسين وبحوزتهما كميات من الحشيش المخدر .
وأكد المقدم منيار السروري قائد شرطة دار سعد: القبض على المتهمين ( أ , ي , ح , أ ) 34 عاما، و ( س , م , أ , س ) 22 عاما، في أحد فنادق دار سعد، في حالة تلبس و بحوزتهما كميات من الحشيش المخدر وميزان ومقص خاص بالمخدرات.
واضاف السروري: أن الشرطة قامت بتحريز المضبوطات ضمن ملف القضية وتسليمهما لإدارة مكافحة المخدرات التابعة لإدارة أمن عدن لاستكمال إجراءات التحقيق واحالة القضية والمتهمين إلى الجهات القضائية لينالا جزاءهما العادل .
وأكد السروري بأن رجال الأمن لن يتهاونوا مع تجار الحشيش والمخدرات والمروجين لها وسيتعاملون معهم بكل صرامة وحزم، وفقا للقانون .
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