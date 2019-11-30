شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة الانتقالي: للقضية الجنوبية كيان سياسي ومقاومة قادرة على حمايتها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

كشف مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي "فضل محمد الجعدي" في حوار خاص لــ "الخليج 365"، عن مستقبل قضية الجنوب وقرائته للمشهد.

وأكد "الجعدي"، بأن مستقبل القضية الجنوبية أصبح اليوم أقرب أكثر من أي وقت مضى إلى التحقق ، وقد انتقلت القضية من الميادين إلى طاولات الأقليم والمجتمع الدولي بعد مرحلة العزل والتغييب التي فرضت عليها من قبل القوى الدينية والعسكرية المتخلفة.

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وأضاف مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي بأنه أصبح للقضية كيان سياسي حامل لها متمثل بالمجلس الانتقالي الجنوبي كما صار لديها مقاومة قادرة على حمايتها وشعب حي يدعمها ويقف خلفها ، وقرائتي للمشهد متفائلة بالنصر.

يذكر أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزُبيدي عاد إلي عدن الخميس، بعد زيارة خارجية ناجحة.



وجاءت عودة الزبيدي إلى العاصمة عدن بعد زيارة إلى المملكة العربية السعودية ترأس خلالها وفد المجلس الانتقالي الجنوبي، في مشاورات جدة، استجابة للدعوة الكريمة من قبل قيادة المملكة، قبل أن يتوجه إلى العاصمة الرياض لحضور التوقيع على "اتفاق الرياض" بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية، في الخامس من نوفمبر الجاري.

كما تضمنت زيارة الزُبيدي الخارجية، عقد سلسلة لقاءات هامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مع سفراء عدد من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ودول الاتحاد الأوروبي، ناقش خلالها سُبل انجاح اتفاق الرياض، وجهود مكافحة الأرهاب، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.