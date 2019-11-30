تصاعد الجريمة في إب.. مقتل مواطن برصاص مسلحين في المشنة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019 إب - الخليج 365 تتصاعد الجرائم في محافظة إب، وسط اليمن، وتتنوع بين القتل والاعتداءات والنهب والسلب.

وفي التفاصيل، قتل مواطن بإحدى مناطق محافظة إب وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الإنقلابية. Advertisements وقالت مصادر محلية إن مواطن يدعى "حسن احمد علي صبيح" 35 عام قتل برصاص مسلحين بمديرية المشنة بمدينة إب. وتأتي هذه الحادثة بعد تسجيل 4 حالات قتل متفرقة خلال الـ30 ساعة الماضية بعدد من البلدات والمناطق بمحافظة إب. وتشهد محافظة إب، الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، فوضى وفلتان أمني زادت معه حدة الجريمة والقتل اليومية وأعمال النهب والسلب ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة بمختلف مديريات المحافظة.

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