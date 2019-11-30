قتلى وجرحى حوثيون في قصف مدفعي للجيش شرقي تعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019 تعز - الخليج 365 قتل وجرح عدد من مليشيا الحوثي ودمرت آليات لهم جراء قصف نفذه الجيش في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم.

Advertisements وفي التفاصيل، قصفت مدفعية الجيش الوطني، مواقع تمركز مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شرقي محافظة تعز جنوبي غرب البلاد. وأستهدف القصف مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي، في محيط تبة الصالحين، بجبهة الشقب. وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي، وتدمير آليات قتالية تابعة لهم.

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