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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجوف.. الأجهزة الأمنية تضبط شحنة مخدرات كانت في طريقها إلى الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
ضبطت الأجهزة الأمنية، شحنة مخدرات في محافظة الجوف شرقي اليمن، كانت في طريقها لمليشيا الحوثي.
وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية، عن مصدر أمني بمدرية الحزم، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط نحو 155 كيلو من الحشيش كانت مخفية في احدى الشاحنات.
وأوضح المصدر، انه تم القبض على المهرب مع الكمية وإحالته إلى الأجهزة المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية.
في السياق أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب في وقت سابق عن ضبط 41 كيلوجرام من الحشيش المخدر بين محافظتي مأرب والبيضاء كانت في طريقها لمليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، شمال اليمن.
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