الجوف.. الأجهزة الأمنية تضبط شحنة مخدرات كانت في طريقها إلى الحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ضبطت الأجهزة الأمنية، شحنة مخدرات في محافظة الجوف شرقي اليمن، كانت في طريقها لمليشيا الحوثي.



وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية، عن مصدر أمني بمدرية الحزم، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط نحو 155 كيلو من الحشيش كانت مخفية في احدى الشاحنات.

Advertisements

وأوضح المصدر، انه تم القبض على المهرب مع الكمية وإحالته إلى الأجهزة المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية.

في السياق أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب في وقت سابق عن ضبط 41 كيلوجرام من الحشيش المخدر بين محافظتي مأرب والبيضاء كانت في طريقها لمليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، شمال اليمن.