التحالف يهاجم مواقع وتجمعات للميشيا في باقم والظاهر بصعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ صعدة شنت مقاتلات التحالف العربي، في وقت متأخر منمساء الجمعة، تشرين الثاني 29، 2019، غارات جوية على أهداف لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت 5 غارات على مواقع وتجمعات للمليشيا في مديرية باقم شمالي المحافظة. Advertisements كما استهدفت، بحسب المصادر، تحركات للمليشيا في مديرية الظاهر الحدودية. وأشارت المصادر إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديريتين. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

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