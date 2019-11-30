شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وصول ترسانة عسكرية ضخمة الى العاصمة صنعاء ...والرعب يسيطر على المواطنين ودمار غير مسبوق "شاهد... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مع اندلاع الحرب في اليمن منذ 2015 لجأت مليشيا الحوثي لاستثمار الاموال المنهوبة والهائلة في شراء العقارات في صنعاء بعد أن عجزوا على تهريبها واستثمارها في الخارج جراء الحصار المفروض عليهم.

وفي هذا السياق انتظرت ظاهرة منذ خمسة اعوام البنايات الكبيرة وسط صنعاء في ظل الفقر المنتشر في أوساط المجتمع.

جديد "الخليج 365"

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