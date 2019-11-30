شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان حالة الاستنفار القصوئ والطوائ...قاهر الروافض يصل العاصمة صنعاء والرعب يصيب الحوثيين وقياداتهم... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت مليشيا الحوثي خلال اليومين الماضيين حملة اعتقالات في صفوف طلاب وطالبات جامعة صنعاء، وعدد من المدنيين في مختلف المحافظات في إطار مساعيها لإفشال أي تحركات شعبية متوقعة مناوئة لها.

وبحسب ما نقلته صحيفة عكاظ السعودية فقد كشف مصادر طلابية ، أن المليشيا اعتقلت عشرات الطلاب في الجامعة بتهمة تشكيل تكتل طلابي مناهض للتدخل الإيراني في بلادهم، وفضح فساد المليشيا، ورفض سياسة التجويع التي تمارس ضد الشعب اليمني. وأطلق الطلاب مسمى «قاهر الروافض» على التشكيل الذي يهدف إلى تنظيم عدد من الاحتجاجات في ديسمبر القادم انطلاقاً من الجامعة وأسوة بما يحدث في العراق ولبنان.

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وأفادت المصادر بأن المليشيا اقتحمت كليات التجارة والآداب والتربية والإعلام، واعتقلت عدداً من الطلاب، مؤكدة أن المليشيا وضعت طلاباً آخرين تحت الرقابة، وتقوم بالتجسس عليهم ومراقبة تحركاتهم ولقاءاتهم بعد أن جندت عدداً من زملائهم الموالين للحوثي للقيام بهذه المهمات والوشاية بأي طالب يتحدث عن هذا التكتل.

ولفتت إلى أن المليشيا اعتقلت أمس الأول 6 طلاب من كلية التجارة بقسم المحاسبة كانوا في اجتماع لمناقشة آلية إعداد بحوث مشتركة وتقسيم المهام والتكاليف بينهم بعدما وشى بهم أحد زملائهم بأنهم يتحدثون عن تكتل «قاهر الروافض». وتتزايد حالة الاحتقان في أوساط اليمنيين جراء الانتهاكات الحوثية المستمرة والثراء الظاهر لدى قيادات المليشيا رغم حالة الجوع وانقطاع المرتبات منذ أكثر من 4 سنوات. ودهمت عناصر نسائية حوثية مدعومة بعدد من المسلحين أمس الأول منزل المواطنة إيمان البشيري وسط صنعاء واقتادتها إلى جهة مجهولة، كما اختطفت مواطنا يدعى الطويلي وزوجته. وفي السياق ذاته، اختطفت المليشيا أمس الأول 3 مدنيين في مديرية الحشا بمحافظة الضالع إثر محاولاتهم الخروج إلى مناطق أمنية في المحافظة بعيدا عن الحصار المفروض على قراهم وتعرض منازلهم للقصف اليومي.