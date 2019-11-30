شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة اليمنية ترد على تصريحات وزير دفاع الحوثيين و”سريع” و”البخيتي” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال وزير الاعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها، معمر الارياني، اليوم الجمعة، أن " تصريحات العاطفي مسؤول دفاع المليشيا الحوثية وسريع الناطق باسمها ومحمد البخيتي وعدد من قيادات المليشيا، تصعيد خطير يأتي بعد ايام من مبادرة تحالف دعم الشرعية التي تضمنت اطلاق سراح مائتي أسير حوثي وتسيير رحلات جوية لنقل المرضى من العاصمة المختطفة صنعاء".

وأوضح الارياني في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر" بأن "هذه التصريحات الاستفزازية تؤكد استراتيجية المليشيا القائمة على المراوغة والتضليل والخداع وان حديثها عن السلام مجرد استراحة لالتقاط الانفاس والترتيب لجولة جديدة من الدم بأدوات اكثر خطورة دون اكتراث للجهود التي يبذلها الاشقاء والأصدقاء لإنهاء الحرب واحلال السلام".

ولفت الارياني الى أن "التصريحات الحوثية التي تتضمن تهديدا واضحا للأمن الإقليمي والدولي وتلويح باستهداف الملاحة في البحر الاحمر تؤكد بأن المليشيا غير مستعدة بعد للسلام والانخراط في حل شامل ينهي الانقلاب ويعيد الأوضاع في اليمن إلى مسارها الطبيعي وسعيها إلى تكريس الانقلاب كأمر واقع في مناطق سيطرتها".

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وحذر الارياني من ألاعيب المليشيا الحوثية التي يعرفها اليمنيون جيدا منذ العام 2003م.

مؤكدا على ان الضغط العسكري وحده هو من سيجبرها على الالتحاق بجهود حل الازمة التي يبذلها الاشقاء والاصدقاء ويقودها الى طاولة الحوار على قاعدة المرجعيات الثلاث ويحقق السلام المستدام الذي يستحقه كل اليمنيين.

وكان وزير الدفاع بحكومة المليشيا غير المعترف بها، اللواء محمد ناصر العاطفي، هدد في تصريحات صحفية باستهداف المصالح الاقتصادية لدول العالم كافة، ودول التحالف العربي خاصة؛ قائلا: "أن الحرب لم تبدأ بعد".