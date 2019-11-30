شكرا لبحثكم عن خبر طارق صالح يسخر من تدخل إيران في العراق: ستخرج بالتوك توك! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سخر العميد طارق محمد عبدالله صالح، قائد قوات المقاومة الوطنية، اليوم الجمعة، من التدخل الايراني في العراق.

وقال طارق في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر":" دخلت إيران العراق على ظهر دبابات الإبرامز وستخرج بإذن الله بالتوك توك".

وختم صالح تغريدته بهشتاق: "#العراق_ينتصر".

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ويعد التوك توك، أحد وسائل المواصلات الفردية البسيطة؛ يشبه الدراجات النارية.

وتتواصل في كافة المدن والمحافظات العراقية احتجاجات شعبية عارمة تطالب بإسقاط الحكومة، التي يتهمونها بالعمالة لإيران، وتدمير الشعب العراقي.

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طارق محمد صالح

@tarikyemen

دخلت إيران العراق على ظهر دبابات الإبرامز وستخرج بإذن الله بالتوك توك ✌✌#العراق_ينتصر

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6:44 PM - Nov 29, 2019

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