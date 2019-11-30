طارق صالح يسخر من تدخل إيران في العراق: ستخرج بالتوك توك!

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يزيد بن سلمان - شبوة - سخر العميد طارق محمد عبدالله صالح، قائد قوات المقاومة الوطنية، اليوم الجمعة، من التدخل الايراني في العراق.
وقال طارق في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر":" دخلت إيران العراق على ظهر دبابات الإبرامز وستخرج بإذن الله بالتوك توك".
وختم صالح تغريدته بهشتاق: "#العراق_ينتصر".
ويعد التوك توك، أحد وسائل المواصلات الفردية البسيطة؛ يشبه الدراجات النارية.
وتتواصل في كافة المدن والمحافظات العراقية احتجاجات شعبية عارمة تطالب بإسقاط الحكومة، التي يتهمونها بالعمالة لإيران، وتدمير الشعب العراقي.
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طارق محمد صالح
@tarikyemen
دخلت إيران العراق على ظهر دبابات الإبرامز وستخرج بإذن الله بالتوك توك ✌✌#العراق_ينتصر
2,205
6:44 PM - Nov 29, 2019
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