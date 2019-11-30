شكرا لبحثكم عن خبر محافظات يمنية تكتسي بـ”اللون البرتقالي” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اكتست عدد من المحافظات اليمنية بـ"اللون البرتقالي"، في إطار تواصل فعاليات حملة " مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي" تحت شعار " كملها.. تكملك" التي تستمر حتى العاشر من ديسمبر المقبل.

وتأتي الحملة التي انطلقت في الـ25 من نوفمبر الجاري، لتعزيز الشراكة بين الرجل والمرأة وبالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن Unfpa_Yemen# .

وفي محافظتي إب والضالع دشنت مؤسسة تمدين شباب (TYF) الخميس، حملة مناهضة العنف، مكتسية باللون البرتقالي.

المشاركون في الحملة أكدوا على أهمية التوعية بحقوق المرأة اليمنية، وإيصال صوتها إلى العالم، ومناصرة قضاياها في كافة المحافل.

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واشاروا إلى أن النساء في اليمن يتصدرن قائمة ضحايا العنف سواء عبر الإصابات المباشرة من الحرب أو من الآثار الأخرى التي تعاني منها بشكل غير مباشر".

وفي العاصمة صنعاء، افتتح بازار المنتجات النسوية الذي نظمه المكتب التنفيذي لاتحاد نساء اليمن بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ضمن أنشطة حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة التي ينفذها الاتحاد تحت شعار” الشراكة بين الرجل والمرأة” ، وبمشاركة 150 مشاركة من الأفراد والمؤسسات والجمعيات النسوية.

وسيقيم الاتحاد خلال حملة الـ 16 يوما بازارات في محافظات ذمار، أبين، إب ، تعز، لحج .

جدير بالذكر أن الحملة ستنفذ على مدى 16 يوما جلسات وأنشطة توعوية في أوساط النازحين والمجتمعات المضيفة في المحافظات المستهدفة.