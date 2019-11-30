شكرا لبحثكم عن خبر ابداع من بين أنقاض الحرب.. فتاتان من تعز يؤديان أغنية شعبية تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون مقطع فيديو لفتاتين يؤديان مقطع من الاغانية الشعبية اليمنية القدمية.

وأدت الفتاتان ضمن فرقة سميت بـ"مشاقر تعز" الاغنية بلحن جذاب كلماتها: بكر غبش بالطل والرشاشي... بكر بكور قبل الطيور ماشي".

ويرافق الفتاتان شباب من ذات الفرقة وهم طلاب في جامعة تعز من كلية الفنون الاعلامية. Advertisements ابداع من أنقاض الحرب.. فتاتان من #تعز يؤديان أغنية شعبية تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي #اليمن https://t.co/Jk0VdE7Izy pic.twitter.com/Gq8BDLlWPF — المشهد اليمني (@mashhadyemeni) November 29, 2019

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ابداع من بين أنقاض الحرب.. فتاتان من تعز يؤديان أغنية شعبية تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.