”صنعاء” بلا مواشي بدء من الغد

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يزيد بن سلمان - شبوة - من المقرر أن يبدأ بائعي اللحوم والمواشي بأمانة العاصمة صنعاء، غدا السبت، اضرابا مفتوحا في جميع المسالخ ونقاط بيع اللحوم.
وقالت مصادر محلية لـ"المشهد اليمني" أن نقابة بائعي اللحوم هددت في وقت سابق أنه في حالة عدم رفع النقاط المستحدثة وإلغاء الرسوم غير القانونية التي فرضتها مليشيا الحوثي، فإنها ستنفذ إضراباً مفتوحاً عن العمل اعتباراً من غدا السبت حتى تحقيق مطالبها.
واشارت المصادر الى أن الاضراب المفتوح يأتي بعد أن أمهلت النقابة سلطات المليشيا ثلاثة أيام للإفراج عن ناقلات المواشي، بدأت الاربعاء وتنتهي مساء اليوم الجمعة.
وكانت النقابة العامة لبائعي اللحوم والمواشي، أعلنت الأربعاء الماضي، بالبدء في إضراب مفتوح بأمانة العاصمة، بسبب ابتزاز المليشيا لبائعي اللحوم والمواشي عبر استحداث نقاط بمداخل أمانة العاصمة، ومنعها من الدخول، وفرض مبالغ مالية خارج إطار القانون ومخالفة للفتوى القانونية الصادرة عن وزارة الإدارة المحلية المتضمنة أن الرسوم غير قانونية، بل يتم جبايتها بقوة السلاح.
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