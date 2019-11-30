شكرا لبحثكم عن خبر فلكي يمني يوجه تحذير للمزارعين في سبع محافظات ويكشف عن الطقس المتوقع خلال الايام القادمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه فلكي يمني تحذيرا للمزارعين في سبع محافظات، كاشفا عن الطقس المتوقع خلال الايام القليلة القادمة.

ودعا الفلكي عدنان الشوافي في بلاغ نشره على صفحته بالفيسبوك، رصده "المشهد اليمني" المزارعين الى أخذ الحيطة و الحذر من انخفاض درجة الحرارة في البيضاء و ذمار و صنعاء و عمران وصعدة و غرب محافظتي الجوف ومارب لعدم استبعاد تأثير انخفاض درجات الحرارة على بعض المواضع الزراعية وليس على نطاق واسع.

وتوقع الشوافي بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة عن ما كانت عليه الأيام الماضية على معظم مناطق الجمهورية فقد تصل من 2 الى 5 درجات في بعض المناطق خصوصا المرتفعات والهضاب الداخلية، ارتفاع سرعة الرياح واضطراب الموج في السواحل الغربية خصوصاً من باب المندب الى الحديدة.

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ولفت الشوافي الى أن فرص هطول الأمطار تقل على نطاق واسع بدء من أمس الخميس 28 نوفمبر وحتى الثلاثاء 3 ديسمير 2019، مع استمرار الهطول المتفرق ونشاط خلايا أمطار متفرقة خفيفة الى متوسطة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الساحلية الشرقية والجنوبية و الغربية و ارخبيل سقطرى.

وحث الشوافي الى الاحتماء من انخفاض درجة الحرارة خصوصا العاملين في الأماكن المكشوفة ليلا وفي الصباح الباكر.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، اشار في نشرته اليوم الجمعة، الى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى.