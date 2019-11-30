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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. مطاردة عناصر مجهولة هاجمت الحزام الأمني في أبين السبت 30 نوفمبر 2019 Advertisements متابعات_الخليج 365 تعرضت نقطة مثلث أحور – المحفد، التابعة لقوات الحزام الأمني في محافظة أبين، لإطلاق نار من قبل عناصر مسلحة مجهولة يعتقد أنها تتبع تنظيم القاعدة الإرهابي.

وأكدت عمليات الحزام الأمني في قطاع أحور أن قوات الحزام انتشرت في محيط المنطقة، حيث تجري حاليا عمليات بحث ومطاردة لتلك العناصر في جميع الأحياء. وأشارت إلى أن الاعتداء لم يسفر عن أي أضرار أو خسائر.

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