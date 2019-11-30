تقرير أمريكي : يكشف السبب الغير معلن الذي اضطر السعودية الى الاتجاه صوب انهاء الحرب في اليمن والتفاوض مع الحوثيين

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عدن - ياسمين التهامي - نقلت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية عن المسؤول الكبير في إدارة ترامب قوله إن عدم استجابة الولايات المتحدة لهجوم آرامكو، مقرونًا بحملة الضغط الأقصى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد زادت من الضغط على الرياض لإنهاء الحرب بالوكالة في اليمن.

وقال المسؤول ان المسؤولين السعوديين قد اتخذوا خطوات في الأسابيع الأخيرة للتواصل مع الإيرانيين بشكل مباشر لمحاولة تخفيف التوترات.

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وتلفت إلى ان المسؤول قال “ان هدفهم الرئيسي الآن هو تقليص مشاركتهم في اليمن، لجعل الحوثيين يتوقفون عن كونهم نسخة ما من وكيل، حتى يتمكنوا من التعامل مباشرة مع إيران”.

وتضيف المجلة: بعد هجمات آرامكو، قال المسؤول، حَسَبَ السعوديون أن الرياض، وليس واشنطن، هي من ستتحمل العبء الأكبر من حملة ترامب الاقتصادية ضد طهران.

القناة الخلفية

وتقول “فورين بوليسي”: منذ بداية الحرب، كانت السعودية مترددة في الانخراط بشكل مباشر في محادثات مع الحوثيين، تاركة الأمر لسلسلة متتالية من وسطاء الأمم المتحدة للسعي من أجل محادثات بين حكومة هادي المدعومة سعوديًا والحوثيين.

وتضيف: تراجع السعوديون بشكل كبير عن قرار مجلس الأمن الصادر في أبريل/نيسان من عام 2015 والذي اعترف بالرئيس هادي كزعيم شرعي لليمن وطالب الحوثيين بتسليم الاراضي التي ادعوا حقهم بها وتسليم أية أسلحة سيطروا عليها خلال استيلائهم العسكري على صنعاء.

وتتابع: لكن، مع مرور الوقت، أصبح “واضحًا، ليس فقط بالنسبة للسعوديين، ولكن حتى أيضًا بالنسبة للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، أن (القرار 2216) كان غير واقعي وغير قابل للتنفيذ”، كما قال القربي، وزي الخارجية اليمني الأسبق.

وتلفت إلى انه في غضون ذلك، أنشأ السعوديون بهدوء قناة خلفية سرية للوصول إلى الحوثيين عند ظهور الحاجة.

وتنوّه إلى ان محمد الجابر، سفير المملكة العربية السعودية إلى اليمن، افتتح محادثات مع كبير مفاوضي الحوثيين، محمد عبد السلام، على هامش محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة في الكويت في عام 2016.

وتشير إلى ان هذه المحادثات أسفرت عن اتفاق لوقف الأعمال العدائية وتأسيس لجنة تخفيف التصعيد والتنسيق في مدينة ظهران الجنوب، في جنوب السعودية، حيث يفترض بالمسؤولين الحوثيين واليمنيين الموالين للرياض مراقبة الالتزام بوقف الأعمال العدائية.

وتضيف المجلة: لكن سرعان ما تلاشى الاتفاق بسرعة بعد أن شنت قوات الحوثيين هجومًا صاروخيًا على المنشآت في شهر يناير/كانون الثاني في عام 2017، مما وضح عمل القناة الدبلوماسية على الجليد بشكل فعّال.