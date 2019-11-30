شكرا لمتابعة خبر عن بعد توثيق الفضيحة بالفيديو الحوثيون يبررون اعتدائاتهم على سائق صنعاء ويوقفون مدير منطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبد الباري عطوان : يفجر مفاجاة من العيار الثقيل عن الاطاحة بالرئيس هادي وكل اركان شرعيته ووقف الحرب نهائيا وتقسيم اليمن الى دولتين الشمال والجنوب تقرير أمريكي : يكشف السبب الغير معلن الذي اضطر السعودية الى الاتجاه صوب انهاء الحرب في اليمن والتفاوض مع الحوثيين إحصائية أولية وتفاصيل بالضحايا .. للمواجهات التي اندلعت بالعاصمة المؤقتة عدن جريمة تهز العاصمة صنعاء : دكتور جامعي يمني يذبح ابنته .. والسبب صادم للغاية

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