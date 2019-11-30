شكرا لمتابعة خبر عن جريمة هزت المملكة من اقصاها الى اقصاها..ذئب بشري يستدرج طفلة صغيرة ولم يكتفي بهتك عرضها بل قام بعمل خسيس وحقير لا يخطر حتى على بال ابليس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - جريمة هزت المملكة من اقصاها الى اقصاها..ذئب بشري يستدرج طفلة صغيرة ولم يكتفي بهتك عرضها بل قام بعمل خسيس وحقير لا يخطر حتى على بال ابليس

2019/11/30 الساعة 06:51 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر جريمة هزت المملكة من اقصاها الى اقصاها..ذئب بشري يستدرج طفلة صغيرة ولم يكتفي بهتك عرضها بل قام بعمل خسيس وحقير لا يخطر حتى على بال ابليس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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