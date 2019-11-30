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صنعاء - ياسمين الخيامي - شيء في غاية السهولة ويستطيع القيام به اي شخص ..اذا فعلته مرة واحدة في الشهر سيجنبك الموت الفجائي وانت نائم او في العمل ويحمي قلبك من النوبات

2019/11/30 الساعة 06:34 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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