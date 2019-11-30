شكرا لبحثكم عن خبر بعد توثيق الفضيحة بالفيديو.. الحوثيون يبررون اعتدائاتهم على سائق بصنعاء ويوقفون مدير منطقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بررت المليشيا الحوثية اعتدائاتهم على سائق شاحنة في شارع الستين الغربي بالعاصمة صنعاء باتهام السائق بعدد من التهم بالإضافة إلى إيقاف مدير المنطقة بهدف إخفاء دوافعهم الحقيقية والمتمثلة في الابتزاز والنهب والتي تمارسها المليشيا في جميع النقاط العسكرية التابعة لهم .

وحصل " المشهد اليمني " اليوم الجمعة على وثيقة رسمية صادرة من الإدارة العامة للمرور والتي حاولت المليشيا الحوثية تهدئة ردة الفعل الشعبية الغاضبة من تصرفاتهم مع سائق شاحنة والتي استطاعت عدسة أحد المواطنين من توثيق ماتمارسه المليشيا ضد السائقين وغيرهم بهدف الابتزاز والنهب .

ووجهت الوثيقة التي تم توقيعها تحت اسم العقيد السلالي محمد المنصور مدير مرور أمانة العاصمة عدة تهم للسائق لتغطية فضائحهم منها إتهام السائق بصدم جندي واستخراج تقرير طبي لمعاقبة سائق القاطرة المظلوم بعد تسببه في تعريتهم وكشف أعمالهم الدنيئة .

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وتضمنت الوثيقة أيضا أنها قامت بإقالة مدير منطقة معين وأفراد المرور التي وثقتهم عدسة الكاميرا كما قامت بإطلاق سراح سائق الشاحنة وهو ما يعكس كذب المليشيا والذي وصفهم به محمد جميح في مقولته الشهيرة " يكذبون كما يتنفسون " .

الجدير ذكره أن الحوثيين يحققون عوائد مالية كبيرة من النقاط الأمنية والتي يتم إدارتها من قبل عناصر سلاليه في الغالب أو مواليين لهم وهو ماجعل هذه القيادات تتمكن من تحقيق عوائد مالية كبيرة ماجعلهم يتمكنون من شراء العديد من العقارات والسيارات الفارهة بالإضافة إلى إرتفاع صريفاتهم بينما الشعب اليمني يعاني من ويلات الفقر .