شكرا لبحثكم عن خبر "جماعة الحوثي" تصادر رسالة ماجستير لدكتور بكلية الإعلام بسبب هذه العبارة! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صادرت مليشيات الحوثي رسالة ماجستير لدكتور الإذاعة والتلفزيون، بكلية الإعلام ،جامعة صنعاء ،وذلك ضمن حملة تقودها لمحو كل ما يتعارض مع مشروعها في كل مؤسسات الدولة، ومرافقها الحكومية الخاضعة لسيطرتها .

وأكد مصدر خاص ،للمشهد اليمني ، أن عمادة الإعلام وأمين الكلية المنتمي لجماعة الحوثي، قامو بمصادرة الرسالة الخاصة بالدكتور،منصورالمنتصر، بعد أن قام برفدها لمكتبة الكلية ،كمرجع هام يستفيد منه الطلاب والطالبات أثناء تحضير رسالة الماجستير ،إضافة لتوثيقها كمخرجات خاصة بالكلية وبأساتذتها.

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وأضاف المصدر " أن السبب الذي دفع الحوثيين لمصادرة الرسالة ومنع تداولها ، تأتي بعد وشاية أحد دكاترة الكلية بوجود عبارة كتب فيها (المتمردين الحوثيين) ، والتي صاغها في رسالته قبيل دخولهم إلى صنعاء إبان حكم لرئيس الراحل علي عبدالله صالح.

هذا ومنذ سيطرة جماعة الحوثي على جامعة صنعاء، وهي تشن حملة تفتيش ومصادرة لرسائل الماجستير والدكتوراه والكتب المختلفة وأي محتويات تتضمن عبارات مناهضة لمشروعها، إضافة إلى ما يتعلق بالحروب السته وتمردهم على الدولة منذ تلك الفترة وحتى الآن ،في محاولة لمحو كل ما يتعارض معها أو ينال منها . ٍ