شكرا لبحثكم عن خبر صدمة.. صحفي آخر يعمل في جمع القوارير الفارغة. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صحفي آخر يعمل في جمع القوارير الفارغة.

تداول ناشطون صورة للصحفي الشاب (نبيل الشرعبي) وهو يدفع عربية مليئة بقوارير فارغة في أحد شوارع صنعاء. نبيل خريج كلية الإعلام جامعة صنعاء ليس هو الحالة الأولى، فمنذ سيطرة مليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء أواخر 2014 تعرض عشرات الصحفيين للاعتقال والتهميش، بعد أن تم مصادرة كل وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، وتجييرها لصالح الجماعة.

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