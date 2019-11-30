شكرا لبحثكم عن خبر إعلامي في BBC: يهاجم ”الحمدي” ويسخر من منجزاته.. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علق إعلامي يمني شهير، على الأحاديث التي تتناول حياة الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي، ومنجزاته التي يتناولها البعض.

وقال الإعلامي اليمني في قناة BBC أنور العنسي، في تغريدة قصيرة على تويتر، رصدها "المشهد اليمني": أنه "معظم ما قيل عن #الحمدي ومنجزاته والنهاية التي آل إليها يظل مجرد "أساطير" صنعها الخيال الشعبي الباحث فيه عن "بطل" إمتلك العقول والقلوب حقاً".

وأضاف العنسي، أن الحمدي أهمل نفسه ولم يتمكن من حمايتها، "لكنه أهمل أًو كان لم يعد قادراً على حماية نفسه في لحظةٍ ما ، أساء فيها تقدير واقع البلاد المتخلف حوله وتكالب عندها أغلب الأطراف عليه!".

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وتأتي هذه التغريدة بعد يومين من نشر الحوثيون رواية جديدة لمقتل "الحمدي"، وربط حادثة الإغتيال باسرائيل، مع توزيع الاتهامات على الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والسعودية، وفقاً لما جاء في الرواية الحوثية.

وللرئيس الراحل إبراهيم الحمدي، مكانة كبيرة في قلوب اليمنيين، ويعتبرونه رمز جمهوري، تم اغتياله من أجل اغتيال الحلم اليمني في التنمية والتعليم والاستقرار والمساواة.



Anwar Al Ansi

@anwaryem

معظم ما قيل عن #الحمدي ومنجزاته والنهاية التي آل إليها يظل مجرد "أساطير" صنعها الخيال الشعبي الباحث فيه عن "بطل" إمتلك العقول والقلوب حقاً ، لكنه أهمل أًو كان لم يعد قادراً على حماية نفسه في لحظةٍ ما ، أساء فيها تقدير واقع البلاد المتخلف حوله وتكالب عندها أغلب الأطراف عليه!

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8:33 AM - Nov 29, 2019