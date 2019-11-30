شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. مغترب يمني يقتل لص ضمن عصابة حاولوا السطو على محلة التجاري والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قتل شاب يمني لص أمريكي ضمن عصابة حاولوا السطو على محلة التجاري في ولاية كاليفورنيا الأمريكية .
وقالت مصادر إعلامية رصدها " المشهد اليمني " اليوم الخميس أن الشاب اليمني علاء أحمد طاهر العودي قتل لص من ذوات البشرة السوداء دفاعا عن النفس بعد محاولة الص القيام بالسطو على محلة التجاري .
وأضافت المصادر أن العودي فوجئ بهجوم ثلاثة لصوص على محلة التجاري بمدينة بيكسفلد بولاية كيلفورنيا الأمريكية محاولين السطوا عليه بالقوة .
وأكدت المصادر أن الصوص استخدموا أسلحة نارية في عملية الهجوم على المحل التجاري وهو ما دفع العودي للدفاع عن نفسه بالمسدس الذي يحتفظ به في محله التجاري للدفاع عن نفسه .
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