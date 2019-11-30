عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزارة الدفاع ورئاسة الأركان يهنئان الرئيس هادي بمناسبة ذكرى الاستقلال

السبت 30 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

رفع وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي ،ورئيس هيئة الاركان العامة الفريق الركن عبدالله النخعي، اليوم ، برقية تهنئة لفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة ، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 52 للإستقلال الوطني الـ 30 من نوفمبر المجيد.



وقال المقدشي والنخعي في البرقية "يسعدنا ويشرفنا ان نرفع لفخامتكم باسم قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة اطيب التحيات وأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة احتفالات شعبنا وقواته المسلحة المنتشرة في ربوع الوطن والمرابطين في سهوله وجباله وفي الشواطئ والجزر بالذكرى الـ52 من نوفمبر المجيدة متمنيين لفخامتكم موفور الصحة والسعادة والتوفيق والنجاح في المهام والمسؤوليات الوطنية التي تقع على عاتقكم"

واضاف وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان" برغم صعوبة المرحلة وتعقيداتها إلا أنكم كنتم مثالاً حياً للقائد الحكيم المتسم برحابة الصدر وطول البال في التعاطي مع كل الأحداث وكنتم محل ثقة واحترام كل أبناء الوطن ونلتم التقدير والتأييد إقليمياً ودولياً لسياستكم الحكيمة وشرعيتكم المكتسبة من شعبنا اليمني العظيم ومواقفكم الصلبة والثابتة في القضايا الوطنية المختلفة".

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واكد المقدشي والنخعي ،بأن القوات المسلحة التي ترعرعت على قيم الدفاع عن الثورة والجمهورية والاستقلال والوحدة ستضل أكثر منعة وصلابة ولن تسمح لأي قوة مهما كانت المساس بذرة من تراب الوطن الغالي أو العبث بمقدرات ومكتسبات الثورة والجمهورية والوحدة والديموقراطية والشرعية الدستورية أو النيل من أمن الوطن واستقراره وسكينته العامة أو الخروج على الدستور والنظام والقانون.

وجددا العهد والولاء لفخامة الرئيس وللوطن والشعب بأن قواتنا المسلحة الباسلة والتي كانت على الدوام وفي كل المنعطفات والمراحل اليد الطولى بيد الشعب والمعبرة عن إرادته وخياراته ستظل الشعلة المتوهجة التي لا تنطفئ أبدا لتضيء مشاعل الوطن المحكوم بالدستور والقانون ودروب النهوض والتقدم فيه.

ودعا من يشككون في قدرات اليمن وقوته أن يراجعوا حساباتهم وأن يعيدوا قراءة تاريخ اليمن على مر العصور والأزمان وعندها فقط سيعلمون بأن أبناء هذا الشعب الأبي المناضل مستعدون للتضحية بأرواحهم وكل ما يملكون في سبيل عزة الوطن وكرامته.

وقال المقدشي والنخعي "إنه لمن حسن الطلع أن يحل علينا عيد الاستقلال وجلاء آخر جندي بريطاني من أرض اليمن بعد أن خاض شعبنا اليمني سلسلة من النضال الوطني الواحد والكفاح المسلح والأعمال الفدائية البطولية وقدم الكثير من التضحيات الجسيمة في سبيل الانتصار لثورته الخالدة السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر".

وعبر وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان عن احر التهاني لفخامة الرئيس بالعيد الثاني والخمسين للاستقلال..متمنين له موفور الصحة والسعادة ولوطننا وشعبنا المزيد من التطور والبناء والرخاء في ضل قيادة فخامته الحكيمة..شاكرين ومقدرين دعم ومساندة دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.