عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البحسني للغد المشرق: مطار الريان لن يقتصر على الخطوط الجوية اليمنية فقط

السبت 30 نوفمبر 2019

الخليج 365 - خاص

استضافت قناة الغد المشرق مساء اليوم الجمعة 29 نوفمبر/تشرين الثاني محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، في برنامجها “عين على حضرموت" الذي يعده ويقدمه الزميل عيدروس الخليفي.



واستعرض محافظ حضرموت أهم الإنجازات التي تمخضت عنها زيارته الأخيرة للمملكة العربية السعودية خلال لقائه برئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي.

وأكد السيد البحسني أن لقائه برئيس الجمهورية نتجت عنه الكثير من المواقف الإيجابية على صعيد المشاريع الخدمية والتنموية بالمحافظة، تبلورت في مناقشة إعادة افتتاح مطار الريان الدولي بعاصمة المحافظة، عقب توقفه عن العمل إثر اجتياح تنظيم القاعدة ساحل حضرموت في إبريل 2015.

Advertisements

ولفت محافظ حضرموت أنه خلال تواجد تنظيم القاعدة في مدينة المكلا تعرضت الكثير من المنشآت الحيوية للتدمير والنهب، كان أبرزها الأجهزة الخاصة بالمطار، الأمر الذي زاد في تأخير إعادة افتتاحه مرة أخرى.

وأوضح محافظ حضرموت أنه بفضل دعم الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، عادت الحياة مجددا إلى مطار الريان الدولي، من خلال استقباله اول رحلة جوية يوم الاربعاء الماضي.

وتطرق محافظ حضرموت السيد فرج البحسني، إلى معاناة حضرموت وأبنائها وحصة المحافظة من عائدات النفط .. مؤكدا أن المشاريع التي قامت مؤخرا في المحافظة مولت من حصة المحافظة.

وكشف محافظ حضرموت أن خطوطا جوية أخرى سيستقبلها مطار الريان في الفترة القادمة.