شاهد : فنان العرب محمد عبده يفاجئ الجميع ويغازل أميرة السعودية بكلمات اشعلت كل مواقع التواصل الاجتماعي ( تعرف على الاميرة وماذا قال لها )

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عدن - ياسمين التهامي - إحصائية أولية وتفاصيل بالضحايا .. للمواجهات التي اندلعت بالعاصمة المؤقتة عدن جريمة تهز العاصمة صنعاء : دكتور جامعي يمني يذبح ابنته .. والسبب صادم للغاية أسير حوثي يعود فيجد زوجته تزوجت شقيقه وانجبت طفلا..أشعل بقصته وسائل الاعلام اليمنية والعربية (صور وتفاصيل) عبد الباري عطوان : يفجر مفاجاة من العيار الثقيل عن الاطاحة بالرئيس هادي وكل اركان شرعيته ووقف الحرب نهائيا وتقسيم اليمن الى دولتين الشمال للحوثيين والجنوب للزبيدي

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