عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مناقشة التحضيرات لبطولة كاس حضرموت الثقافية الثانية

السبت 30 نوفمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

ناقش لقاء عقد بمدينة سيئون محافظة حضرموت ،اليوم،برئاسة مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة المهندس علي باشعيب، التحضيرات الجارية لبطولة كاس حضرموت الثقافية الثانية المزمع اقامتها في النصف الثاني من شهر ديسمبر القادم 2019م .

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و خلال القاء استعرض رئيس اللجنة الثقافية والاجتماعية لاندية وادي حضرموت صلاح باوزير ،النتائج التي توصلت إليها اللجنتين الثقافية بالساحل والوادي بشأن إقامة البطولة في موعدها المحدد بمشاركة اندية " شباب القطن وسيئون " المتاهلة من أندية الوادي و" الشعب ونهضة الريدة " المتأهلة من أندية الساحل.

و تطرق اللقاء الى خطة اللجنة الثقافية بوادي حضرموت الخاصة بتوثيق النشاط الثقافي لاندية وادي حضرموت المزمع تنفيذه خلال النصف الاول من العام القادم 2020م ، و كذا اصدار كتاب توثيقي لمجمل النشاط الثقافي لكل نادي منذ الاعتراف الرسمي به والاداريين الذين تولو هذة المهمة وانجازات كل نادي الثقافية والاصدارت والمكتبات.