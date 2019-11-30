شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن من على السرير الفنانة السورية "نسرين طافش" تطلق تحدي مع متابعيها..شاهد(صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، صوراً جديدة لها عبر تطبيق انستغرام، جلست فيها على السرير وبيدها كتاب، فيما وجهت نصيحة للمتابعين ومعلنة عن تحدي جديد ستعيشه.

جديد الخليج 365:

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طافش قالت إنها قررت أن تقرأ كتاباً جديداً كل شهر، مشيرة إلى أنها تقرأ الآن كتاب عن “الترانسيرفينج” وقالت إنها تقنية فعالة لإدارة الواقع وهي تجعل هدفك يتحقق من تلقاء نفسه.

طافش كتبت أن ذلك صعب التصديق، لكن من يقرأ الكتاب سيكتشف أن الدلائل العملية على صحة هذه الأفكار النظرية التي يتبناها هذا الكتاب موجودة بالفعل.

وذهب طافش لتقول إن من خاضوا هذه التجربة اصيبو بالدهشة الفائقة من النتائج التي حققوها، وبشكل لا يمكن تفسيره في كثير من الأحيان.

الكتاب الذي تحدثت عنه طافش متوفر عن طريق الاكاديمية الدولية للتنمية الذاتية، وفق ما قالت طافش التي يبدو أنها كانت تقدم إعلاناً عن الكتاب أكثر منها تقرأ فيه.

يذكر أن كتاب «ترانسيرفينج الواقع» للعالم الروسي فاديم زيلاند من أهم الإصدارات العميقة التي تدور حول فهم الحياة بتعمق ودقة.

ويعرف الترانسيرفينج بأنه تقنية فعالة لإدارة الواقع ما إن يطبقها الإنسان حتى يجد التغيير في حياته وفقاً لرغباته المحددة.

وتعتمد الفكرة على إيقاظ الإدراك، فأنت عبر هذه التقنية لا تصل إلى هدفك وإنما يتحقق من تلقاء نفسه، ويعد فاديم زيلاند من أبرز الكتاب في الفنون التطبيقية للتأمل وفهم عمق النفس البشرية وهو في حد ذاته مثالاً لذلك، إذ كان شخصاً بسيطاً مرّ بالكثير من المعاناة